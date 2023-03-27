Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 171160 (+610)
- танків ‒ 3595 (+0) од
- бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од
- артилерійських систем – 2638 (+7) од
- РСЗВ – 523 (+1) од
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од
- літаків – 305 (+0) од
- гелікоптерів – 291 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од
- спеціальна техніка ‒ 285 (+3)
Крім того, наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.
- Триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак.
- Володимир Путін, ймовірно, відкидає ідею, яка все частіше звучить в західному дискурсі, що військові реалії сьогодення вимагають або підтримують вирішення конфлікту шляхом переговорів.