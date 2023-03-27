російсько-українська війна
08:26 Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів
07:27 27 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:08 Малохмарність та помірні опади: прогноз погоди на 27 березня
01:00 В Угорщині поскаржилися на критику Заходу, що «ускладнює співпрацю»
00:37 У Польщі встановили 70 білбордів, на яких українці щиро дякують полякам за підтримку

26 березня

23:19 У Словенії викрили сімейство російських шпигунів
22:45 Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання – Міненерго
22:29 У КНДР випробували новий підводний дрон – тепер погрожують США «радіоактивним цунамі»
21:57 Глава МЗС Німеччини планує вислати понад 30 російських дипломатів
21:24 Заява про розміщення російської ядерної зброї в РБ: у Болгарії закликали до переговорів
20:30 В Україні удосконалили порядки виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни
20:02 В ЄС готові відповісти санкціями на розміщення російської ядерної зброї в РБ – Боррель
19:39 В Росії чоловіків заохочують долучатися до армії преміями та пільгами — AP
19:11 У Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога – ОК «Південь»
18:17 НАТО критикує Путіна за «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику
16:55 В Японії студент одягнувся на випуск як президент Зеленський на знак солідарності з українцями
16:13 У 2014 році західні держави не були готові до жорстких санкцій проти Росії — експрезидент Франції
15:28 З’явилися фотографії Леді Гаги з фільму «Джокер: Божевілля на двох»
14:51 На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовляється отримувати російський паспорт
13:16 Путін заявив, що збереже контроль над ядерною зброєю в Білорусі: у США не бачать ознак, що РФ планує її застосувати
12:46 Відомого за роллю у фільмі «Крід ІІІ» актора Джонатана Мейджорса заарештували за звинуваченням в домашньому насильстві
12:31 В Одеській області внаслідок детонації міни пошкоджено дачний будинок на березі Чорного моря
11:59 Генштаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24
11:16 Понад ₴323 млн грошової допомоги виплачено жителям звільнених територій – Мінреінтеграції
11:15 У Німеччині розкритикували заяву Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі
10:48 За оцінками Маска Twitter вдвічі подешевшав

Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

В Україні триває 397-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 170 тисяч російських армійців, з яких 610 - протягом останньої доби.

Понеділок, 27 березня 2023, 08:26
Підтримати

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 171160 (+610)
  • танків ‒ 3595 (+0) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од
  • артилерійських систем – 2638 (+7) од
  • РСЗВ – 523 (+1) од
  • засоби ППО ‒ 277 (+0) од
  • літаків – 305 (+0) од
  • гелікоптерів – 291 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од
  • спеціальна техніка ‒ 285 (+3)

Крім того, наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Теги: війна, втрати ворога, Генеральний штаб ЗСУ, Генштаб ЗСУ, Збройні сили України, ЗСУ, ліквідовано, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook