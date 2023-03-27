Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

В Україні триває 397-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 170 тисяч російських армійців, з яких 610 - протягом останньої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 171160 (+610)

танків ‒ 3595 (+0) од

бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6) од

артилерійських систем – 2638 (+7) од

РСЗВ – 523 (+1) од

засоби ППО ‒ 277 (+0) од

літаків – 305 (+0) од

гелікоптерів – 291 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7) од

спеціальна техніка ‒ 285 (+3)

Крім того, наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.