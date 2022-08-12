Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 43200 (+200 за добу)
- танків — 1849 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин — 4108 (+8 за добу)
- артилерійських систем — 975 (+1 за добу)
- РСЗВ — 261
- засобів ППО — 136 (+2 за добу)
- літаків — 233 (+1 за добу)
- гелікоптерів — 193
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 778 (+6 за добу)
- крилатих ракет — 185
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3021 (+3 за добу)
- спеціальної техніки — 90
Протягом минулої доби, 11 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 170-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на населені пункти Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївку, Виїмка, Бахмут, Весела Долина, Спартак і Мар’їнка. Водночас окупанти мають частковий успіх в наступі на напрямку Горлівка-Зайцеве.
- У ніч на 12 серпня російські загарбники знову обстріли декілька районів Дніпропетровської області. Є постраждалі, серед яких – дитина.
- Протягом четверга, 11 серпня, російські окупанти вбили 7 мирних мешканців Донецької області.