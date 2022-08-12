В Україні триває 170-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже понад 43 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу — близько 43200 (+200 за добу)

танків — 1849 (+3 за добу)

бойових броньованих машин — 4108 (+8 за добу)

артилерійських систем — 975 (+1 за добу)

РСЗВ — 261

засобів ППО — 136 (+2 за добу)

літаків — 233 (+1 за добу)

гелікоптерів — 193

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 778 (+6 за добу)

крилатих ракет — 185

кораблів / катерів — 15

автомобільної техніки та автоцистерн — 3021 (+3 за добу)

спеціальної техніки — 90

Протягом минулої доби, 11 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.