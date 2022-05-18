Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, станом на середу, 18 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:
- особового складу – близько 28300 (+400 за добу)
- танків ‒ 1251 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34 за добу)
- артилерійських систем – 586 (+8 за добу)
- РСЗВ – 199 (+1 за добу)
- засобів ППО – 91 (+1 за добу)
- літаків – 202 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 167
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5 за добу)
- крилатих ракет – 102 (+5 за добу)
- кораблів /катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28 за добу)
- спеціальної техніки – 43
Найбільші втрати противника за минулу добу, 18 травня, спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 84-ої доби повномасштабного вторгнення Росії, ворог продовжує здійснювати вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Російські армійці вживають заходів задля посилення наступального угруповання.
- Також очільник Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти почали готуватись до літнього контрнаступу українських військових.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні переходить у затяжну фазу.