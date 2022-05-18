Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на середу, 18 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:

  • особового складу – близько 28300 (+400 за добу)
  • танків ‒ 1251 (+16 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34 за добу)
  • артилерійських систем – 586 (+8 за добу)
  • РСЗВ – 199 (+1 за добу)
  • засобів ППО – 91 (+1 за добу)
  • літаків – 202 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 167
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5 за добу)
  • крилатих ракет – 102 (+5 за добу)
  • кораблів /катерів – 13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28 за добу)
  • спеціальної техніки – 43

Найбільші втрати противника за минулу добу, 18 травня, спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.