З 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російські загарбники втратили понад 28 000 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, станом на середу, 18 травня, у повномасштабній війні проти України, російські-окупаційні війська втратили:

особового складу – близько 28300 (+400 за добу)

танків ‒ 1251 (+16 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34 за добу)

артилерійських систем – 586 (+8 за добу)

РСЗВ – 199 (+1 за добу)

засобів ППО – 91 (+1 за добу)

літаків – 202 (+1 за добу)

гелікоптерів – 167

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5 за добу)

крилатих ракет – 102 (+5 за добу)

кораблів /катерів – 13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28 за добу)

спеціальної техніки – 43

Найбільші втрати противника за минулу добу, 18 травня, спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.