З моменту початку повномасштабної російської агресії минуло понад 80 днів. У цей період ЗСУ довели, що РФ неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Вже знищено 17 російських БТГр. Попри величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. Насамперед — в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України нараховує близько 167 тис. особового складу. Безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців.

Нині основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення ЗСУ у Донецькій та Луганській областях, створення та утримання сухопутного коридору з РФ до Криму та повну окупацію півдня України. У зоні ведення бойових дій росіяни інтенсивно обстрілюють цивільні об’єкти, житлові будинки, що призводить до великої кількості жертв серед цивільного населення.

Ворог завдає ракетно-бомбові удари по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів України на території нашої держави. Цілями також є елементи транспортної інфраструктури та логістичні “хаби”.

За багатьма ознаками РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. На Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за потреби перейти до оборони.

Олексій Резніков зазначив, що війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

“З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати РФ затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей”, – наголосив міністр.

Він зауважив, що Україна зацікавлена скоординувати зусилля усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн – у такий спосіб, щоб: по-перше, розкласти можливі надходження у три умовні кошики – короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий; щоб формувати необхідні спроможності та розраховувати на певні можливості у конкретний час.

Зокрема, в ідеалі метою є отримання озброєння та військової техніки не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit. Щоб у підсумку ми отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО/ПРО для прикриття. Елементи цього комплексу можуть надходити з різних країн, але шляхом інтеграції ми отримаємо якісну перевагу.

Міністр подякував за підтримку, яку надають країни Заходу, та зазначив, що в Україні зацікавлені в її максимально ефективному використанні.