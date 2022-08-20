Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 44900 (+200 за добу)
- танків — 1907 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин — 4212 (+17 за добу)
- артилерійських систем — 1018 (+2 за добу)
- РСЗВ — 266
- засобів ППО — 141
- літаків — 234
- гелікоптерів — 197
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 803 (+8 за добу)
- крилатих ракет — 190
- кораблів / катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3137 (+7 за добу)
- спеціальної техніки — 97 (+3 за добу)
Протягом минулої доби, 19 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 178-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Борщової, Новодмитрівки, Вірнопілля, Курульки, Бахмут, Зайцеве, Кодема, Золота Нива.
- Вночі російські загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження.
- Вранці 20 серпня в окупованому Криму вкотре пролунали вибухи. Цього разу – у Севастополі, біля штабу Чорноморського флоту.