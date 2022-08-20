Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 44900 (+200 за добу)
  • танків — 1907 (+8 за добу)
  • бойових броньованих машин — 4212 (+17 за добу)
  • артилерійських систем — 1018 (+2 за добу)
  • РСЗВ — 266
  • засобів ППО — 141
  • літаків — 234
  • гелікоптерів — 197
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 803 (+8 за добу)
  • крилатих ракет — 190
  • кораблів / катерів — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3137 (+7 за добу)
  • спеціальної техніки — 97 (+3 за добу)

Протягом минулої доби, 19 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.