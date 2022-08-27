В Україні триває 185-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже понад 46 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 46500 (+250 за добу)

танків ‒ 1939 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3 за добу)

артилерійських систем – 1045 (+5 за добу)

РСЗВ – 274 (+2 за добу)

засобів ППО – 148

літаків – 234

гелікоптерів – 202

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2 за добу)

крилатих ракет – 196

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3 за добу)

спеціальної техніки – 99

Протягом минулої доби, 26 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.