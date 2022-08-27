Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 46500 (+250 за добу)
  • танків ‒ 1939 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 1045 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 274 (+2 за добу)
  • засобів ППО – 148
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 202
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2 за добу)
  • крилатих ракет – 196
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3 за добу)
  • спеціальної техніки – 99

Протягом минулої доби, 26 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.