Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 46500 (+250 за добу)
- танків ‒ 1939 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 1045 (+5 за добу)
- РСЗВ – 274 (+2 за добу)
- засобів ППО – 148
- літаків – 234
- гелікоптерів – 202
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2 за добу)
- крилатих ракет – 196
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3 за добу)
- спеціальної техніки – 99
Протягом минулої доби, 26 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 185-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Дементіївки, Григорівки, Соледара, Зайцевого, Майорська, Невельського, Пречистівки.
- Російські загарбники всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, зокрема сім ударів завдали по Нікопольському району та три удари по Криворізькому.
- На російських військових складах поблизу тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи. Причина — сили опору ліквідують усе російське.