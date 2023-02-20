Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 143680 (+820)
- танків ‒ 3316 (+6) од
- бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од
- артилерійських систем – 2334 (+7) од
- РСЗВ – 471 (+2) од
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од
- літаків – 299 (+1) од
- гелікоптерів – 287 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од
- спеціальна техніка ‒ 225 (+1)
За даними Генштабу, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника.
Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10” та 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет-3”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.
- В Україні триває 361-ша доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 590 – за останню добу.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.