В Україні триває 362-га доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей період часу було ліквідовано понад 143 тисячі російських окупантів, з яких 820 - лише за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 143680 (+820)

танків ‒ 3316 (+6) од

бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од

артилерійських систем – 2334 (+7) од

РСЗВ – 471 (+2) од

засоби ППО ‒ 243 (+0) од

літаків – 299 (+1) од

гелікоптерів – 287 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од

спеціальна техніка ‒ 225 (+1)

За даними Генштабу, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника.

Крім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10” та 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет-3”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.