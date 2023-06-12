Джерело: Генштаб ЗСУ.
Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько (+540),
- танків ‒ 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
- артилерійських систем – 3746 (+10) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 510 (+1).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.
- Російські джерела намагаються применшити успіхи української армії у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням “сірих зон”.
- Триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.