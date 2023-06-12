Джерело: Генштаб ЗСУ.

Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько (+540),
  • танків ‒ 3931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3746 (+10) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 510 (+1).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.