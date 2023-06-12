В Україні триває 474-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїнами ЗСУ ліквідовано понад 216 російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько (+540),

танків ‒ 3931 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,

артилерійських систем – 3746 (+10) од,

РСЗВ – 601 (+0) од,

засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),

крилаті ракети ‒ 1183 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 510 (+1).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.