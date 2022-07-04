Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 230 росіян

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
Особового складу — близько 36200 (+230) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1589 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од;
артилерійських систем – 804 (+3) од;
РСЗВ – 246 (+0) од;
засоби ППО – 105 (+0) од;
літаків – 217 (+0) од;
гелікоптерів – 187 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);
крилаті ракети – 144 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2629 (+11) од;
спеціальна техніка – 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.
- Нагадаємо, розпочалася сто тридцять перша доба повномасштабного російського воєнного вторгнення, продовжується активний наступ військ РФ на сході. На Слов’янському напрямку ворог здійснює перегрупування військ задля відновлення наступу.
- Попри заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про повний контроль РФ над Луганською областю,ймовірно, на території ще лишилися українські військові.
- Після захоплення міста Лисичанськ, останнього вільного від окупації міста Луганської області, погляди Росії скоріш за все будуть прикуті до повного захоплення Донецька.