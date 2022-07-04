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Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 230 росіян

Протягом доби українські військові убили 230 окупантів, загальна чисельність ліквідованої живої сили РФ становить уже понад 36 тисяч.

Понеділок, 4 липня 2022, 09:27
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

Особового складу — близько 36200 (+230) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1589 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од;

артилерійських систем – 804 (+3) од;

РСЗВ – 246 (+0) од;

засоби ППО – 105 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 187 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);

крилаті ракети – 144 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2629 (+11) од;

спеціальна техніка – 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках. 

Фото: Генштаб

Теги: війна, втрати ворога, Генеральний штаб ЗСУ, російсько-українська війна

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