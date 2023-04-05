Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Також авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.
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