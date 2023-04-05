Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу близько 176240 (+550)

танків ‒ 3629 (+2) од

бойових броньованих машин ‒ 7005 (+6) од

артилерійських систем – 2707 (+10) од

РСЗВ – 532 (+4) од

засоби ППО ‒ 280 (+0) од

літаків – 306 (+0) од

гелікоптерів – 291 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2283 (+6)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5573 (+11) од

спеціальна техніка ‒ 299 (+1)

Також авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.