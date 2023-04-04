4 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про ситуацію на лінії фронту.

Про це генерал повідомив у Facebook.

Залужний зазначив, що ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів.

Під час розмови наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України.

Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави”, – зауважив український генерал.

Сторони домовилися і надалі активно взаємодіяти. Залужний висловив вдячність генералу Міллі за послідовну підтримку нашої держави.

Разом до перемоги”.

Зауважимо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.