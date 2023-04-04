Про це генерал повідомив у Facebook.
Залужний зазначив, що ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів.
Під час розмови наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України.
Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави”, – зауважив український генерал.
Сторони домовилися і надалі активно взаємодіяти. Залужний висловив вдячність генералу Міллі за послідовну підтримку нашої держави.
Разом до перемоги”.
Зауважимо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- Станом на 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.
- В Україні триває 405-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 4 квітня українські захисники ліквідували понад 175 тисяч російських окупантів, з яких 530 – лише за минулу добу.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що вже цього тижня Сполучені Штати мають спорядити Україні новий пакет допомоги.