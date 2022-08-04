Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 41 500;
  • танків — 1789;
  • бойових броньованих машин — 4026;
  • артилерійських систем — 946;
  • РСЗВ — 260;
  • засобів ППО — 118;
  • літаків — 223;
  • гвинтокрилів — 191;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 742;
  • крилатих ракет —182;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2960;
  • спеціальної техніки — 83.

Протягом минулої доби, 3 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Донецькому.