В Україні триває 162-га доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже близько 41 500 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 41 500;

танків — 1789;

бойових броньованих машин — 4026;

артилерійських систем — 946;

РСЗВ — 260;

засобів ППО — 118;

літаків — 223;

гвинтокрилів — 191;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 742;

крилатих ракет —182;

кораблів/катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2960;

спеціальної техніки — 83.

Протягом минулої доби, 3 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Донецькому.