Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 41 500;
- танків — 1789;
- бойових броньованих машин — 4026;
- артилерійських систем — 946;
- РСЗВ — 260;
- засобів ППО — 118;
- літаків — 223;
- гвинтокрилів — 191;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 742;
- крилатих ракет —182;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2960;
- спеціальної техніки — 83.
Протягом минулої доби, 3 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Донецькому.
- Також через значні втрати російські військові поповнюють свою піхоту мешканцями тимчасово окупованих міст Луганської області. Чоловіків, які не встигли евакуюватися в підконтрольні Україні регіони, росіяни примусово направляють у військкомати.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.