Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1805 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од;

артилерійських систем – 958 (+3) од;

РСЗВ – 260 (+0) од;

засоби ППО – 132 (+5) од;

літаків – 223 (+0) од;

гелікоптерів – 191 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);

крилаті ракети – 182 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од;

спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine