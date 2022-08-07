Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1805 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од;
артилерійських систем – 958 (+3) од;
РСЗВ – 260 (+0) од;
засоби ППО – 132 (+5) од;
літаків – 223 (+0) од;
гелікоптерів – 191 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);
крилаті ракети – 182 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од;
спеціальна техніка – 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що Росія зосереджує зусилля на остаточному захопленні Луганської та Донецької областей. Зокрема, противник штурмував Верхньокам’янське (Донецька область).
- Британські розвідники припустили, що низька ефективність військ РФ призвела до змін у командуванні. З початку вторгнення в Україну було звільнено щонайменше шість російських командувачів.
- Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, з метою утримання зайнятих позицій.