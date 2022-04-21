Про це повідомив Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Російська сторона заявила, що у 56-й день повномасштабного вторгнення було “звільнено” Рубіжне. Водночас Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що ворог намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного. Проте він зазнав поразки.
Вперше про захоплення населеного пункту вони повідомляли 1 березня, вдруге – 18 березня.
Зазначимо, що напередодні до південного району Рубіжного приїжджали іноземні журналісти. Вони побачили приклад того, як російська сторона бреше про власні досягнення. Сергій Гайдай додав, що пропагандисти з РФ можуть найближчим часом відзвітувати про четверте “переможне звільнення” Рубіжного.
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