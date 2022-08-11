Британські розвідники вважають, що через посилення впливу західних санкцій Росія навряд чи зможе передати необхідні бойові броньовані машини для своїх військових в Україні.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Нещодавно в Білорусі оприлюднили деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка Т-72Б. Ймовірно, білоруси розробили це, як альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, яку раніше уклали з російською державною компанією “Уралвагонзавод”.

Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз перебуває під значним тиском, а авторитет багатьох систем зброї підірваний.