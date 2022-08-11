Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Нещодавно в Білорусі оприлюднили деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка Т-72Б. Ймовірно, білоруси розробили це, як альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, яку раніше уклали з російською державною компанією “Уралвагонзавод”.
Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз перебуває під значним тиском, а авторитет багатьох систем зброї підірваний.
- Станом на початок 169-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмутського та Зайцевого.
- У ніч на 11 серпня російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.
- Сьогодні, 11 серпня російські військові знову обстріляли Харків. Зазначається, що у місті чотири “прильоти”.