Вже у вівторок, 3 березня, в США більшості штатів пройдуть попередні вибори (праймеріз). Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії і Техасі.

Про це свідчать дані опитування, проведеного американським телеканалом CNN.

За 4 дні в більшості штатів пройдуть попередні вибори — праймеріз, під час яких будуть обрані делегати від штатів на з’їзди по вибору кандидатів в президенти від кожної з партій. Оскільки у “супервівторок” вибирається більша частина делегатів, для учасників передвиборної гонки це дуже важливий день.

Найбільш показовими штатами в цьому питанні є Каліфорнія і Техас — тут будуть обрані 600 з 1991 делегата. І лідирує в цих штатах сенатор з Вермонта Берні Сандерс.

У Техасі Сандерс має 29% підтримки серед ймовірних первинних виборців, колишній віце-президент Джо Байден має 20%, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг — 18%, а сенатор штату Массачусетс Елізабет Уоррен — 15%.

Результати в Каліфорнії показують, що ті ж чотири претенденти мають найбільшу підтримку, хоча Сандерс значно випереджає опонентів. У Сандерса 35% підтримки, у Уоррена 14%, у Байдена 13%, у Блумберга 12%.

Крім того, майже половина опитаних в Каліфорнії (47%) і Техасі (42%) кажуть, що вони з ентузіазмом сприймуть кандидатуру Сандерса, якщо він стане кандидатом.