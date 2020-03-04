Американський сенатор Елізабет Уоррен зазнала поразки на праймеріз демократів у своєму "рідному" штаті Массачусетс, від якого раніше була обрана до Сенату США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Уоррен родом зі штату Оклахома, але в 2013 році стала сенатором від Массачусетса. Вона була першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату.

“Сенатор Елізабет Уоррен втратила свій рідний штат Массачусетс через Джо Байдена, що стало різким і, можливо, останнім ударом по її президентській кампанії”, – відзначає CNN.

Як раніше повідомляло агентство Reuters з посиланням на опитування MassINC Polling Group, в жовтні минулого року Уоррен лідирувала в штаті з 33 %.

Тепер же за підсумками праймеріз Демократичної партії, які пройшли у вівторок, 3 березня, (“супервівторок”) у 14 американських штатах, сенатор зайняла лише третю позицію.

Згідно з даними видання The Washington Post, первинні вибори в штаті Массачусетс виграв колишній віце-президент США Джо Байден (у нього 33,1 % підтримки за підсумками підрахунку більше 91 % голосів).

На другому місці – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс (26,4 %). І тільки на третьому місці за рівнем підтримки знаходиться Елізабет Уоррен (21,4 %).

Як зазначає CNN, поразка ставить перед сенатором Уоррен питання доцільності продовжувати президентську кампанію. У команді сенатора закликали не тиснути на неї, оскільки вона повинна самостійно прийняти рішення.

У той же час один із членів Демократичної партії, ім’я якого не називається, висловив думку, що у сенатора “немає шляху вперед”.

Відзначається, що Уоррен втратила підтримку серед ключових груп своїх виборців: жінок, білих виборців з вищою освітою і лібералів.

У разі якщо вона відмовиться продовжувати кампанію, голоси її виборців можуть розділитися між Сандерсом і Байденом.