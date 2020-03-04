Про це повідомляє видання The New York Times.
Праймеріз із висунення делегатів на національний з’їзд відбулися відразу в 14 штатах. Через це 3 березня називали “супервівторком”.
За підсумками попередніх виборів у 14 штатах США і на заморській території Американське Самоа Джо Байден здобув впевнену перемогу в дев’яти штатах: в Алабамі, Арканзасі, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннесі, Вірджинії і Техасі.
Ще в одному штаті – Мен – Байден також випереджає свого головного конкурента – Берні Сандерса. Але відрив між ними невеликий (33,9 % і 32,9 % за підсумками підрахунку 73 % голосів).
Американський сенатор Сандерс перемагає в чотирьох штатах: в Вермонті (від якого він був обраний до Сенату США), Колорадо, Юті і в головному штаті “супервівторка” – Каліфорнії, яка відправляє на з’їзд Демократичної партії 415 делегатів.
Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг отримав перемогу на одній території – в Американському Самоа.
Згідно з опитуваннями, перемога Байдена в низці штатів стала можливою завдяки його підтримці серед афроамериканців, літніх виборців і жителів передмість. Сандерс домінував серед молодих виборців і латиноамериканців.
Перші кокуси і праймеріз раніше пройшли в штатах Айова, Нью-Гемпшир, Невада і Південна Кароліна. У цих чотирьох штатах розігрувалися голоси лише 155 делегатів.
Для того, щоб заручитися номінацією Демократичної партії на президентських виборах, потрібно зібрати 1 991 голос делегатів. Під час “супервівторка” “розігрувалися” 1 357 з них.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.