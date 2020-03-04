Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев'яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Праймеріз із висунення делегатів на національний з’їзд відбулися відразу в 14 штатах. Через це 3 березня називали “супервівторком”.

За підсумками попередніх виборів у 14 штатах США і на заморській території Американське Самоа Джо Байден здобув впевнену перемогу в дев’яти штатах: в Алабамі, Арканзасі, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннесі, Вірджинії і Техасі.

Ще в одному штаті – Мен – Байден також випереджає свого головного конкурента – Берні Сандерса. Але відрив між ними невеликий (33,9 % і 32,9 % за підсумками підрахунку 73 % голосів).

Американський сенатор Сандерс перемагає в чотирьох штатах: в Вермонті (від якого він був обраний до Сенату США), Колорадо, Юті і в головному штаті “супервівторка” – Каліфорнії, яка відправляє на з’їзд Демократичної партії 415 делегатів.

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг отримав перемогу на одній території – в Американському Самоа.

Згідно з опитуваннями, перемога Байдена в низці штатів стала можливою завдяки його підтримці серед афроамериканців, літніх виборців і жителів передмість. Сандерс домінував серед молодих виборців і латиноамериканців.

Перші кокуси і праймеріз раніше пройшли в штатах Айова, Нью-Гемпшир, Невада і Південна Кароліна. У цих чотирьох штатах розігрувалися голоси лише 155 делегатів.

Для того, щоб заручитися номінацією Демократичної партії на президентських виборах, потрібно зібрати 1 991 голос делегатів. Під час “супервівторка” “розігрувалися” 1 357 з них.