Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
“Шахтарськ Донецька область. Наслідки бавовняного паління на залізниці”, написав у дописі радник, зауваживши, що можна побачити, як знищено не лише 12 залізничних цистерн з паливом в мінус, але й вантажні вагони, в яких росіяни перевозили щось на потреби фронту.
“Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас”, — сказав радник, опублікувавши відповідний відеозапис.
На ньому видно пошкоджені колії, обгорілі й пробиті цистерни, з яких ще витікає рідина. Ймовірно, пальне.
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