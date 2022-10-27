Внаслідок вибуху в окупованому Шахтарську Донецької області ввечері 26 жовтня, знищено 12 російських залізничних цистерн з пальним.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

“Шахтарськ Донецька область. Наслідки бавовняного паління на залізниці”, написав у дописі радник, зауваживши, що можна побачити, як знищено не лише 12 залізничних цистерн з паливом в мінус, але й вантажні вагони, в яких росіяни перевозили щось на потреби фронту.

“Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас”, — сказав радник, опублікувавши відповідний відеозапис.

На ньому видно пошкоджені колії, обгорілі й пробиті цистерни, з яких ще витікає рідина. Ймовірно, пальне.