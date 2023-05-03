За останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.

Про це повідомляє The Washington Post.

Такий сценарій може збільшити і без того велику кількість втрат, які зазнали обидві сторони, кажуть аналітики та офіційні особи. Згідно з даними, кількість втрат – вбитими та поганими з обох сторін – може перевищувати 360 000 осіб від початку повномасштабної війни.

Ці дані були озвучені у той момент, коли США та союзники продовжують надавати Україні зброю, призначену для завдання приголомшливих втрат армії РФ навіть попри те, що за оцінками офіційних осіб США контрнаступ може принести Україні лише “скоромні здобутки”, а війна триватиме до 2024 року без перемоги жодної зі сторін.

Білий дім цього тижня заявив, що близько 20 000 росіян були вбиті в боях лише з грудня, коли Кремль готувався до багатостороннього наступу, спрямованого на зламання українського опору у кількох регіонах. За цей час ще 80 тисяч російських військовослужбовців було поранено, повідомив журналістам речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Чимало з цих втрат, припускають американські посадовці, сталися в Бахмуті, де армія президента РФ Володимира Путіна — посилена десятками тисяч приватних воєнізованих бійців і ув’язнених — з кінця минулого року розв’язала інтенсивну боротьбу проти українських сил.

Скільки втрат за цей час зазнали українські підрозділи, невідомо. Київ тримає ці цифри в таємниці, стурбований тим, що надмірна прозорість може послабити моральний дух його військ і ослабити підтримку війни громадськістю.

Уряд США так само відмовився розкрити відомі йому дані про втрати України. Однак за даними секретних документів США, котрі були “злиті” у соцмережі, від початку повномасштабної війни було вбито близько 17 000 українських воїнів. Водночас з боку РФ за рік протистояння загинуло 42 500 армійців.

Битва за Бахмут була особливо жахливою, коли російські повітряно-десантні підрозділи захопили контроль над височинами на флангах міста, а командири ПВК “Вагнер” наказували російським ув’язненим атакувати квартали в центрі міста. На відміну від російських військових підрозділів, засуджені, як правило, не мають права відступати за жодних обставин, і гинуть у непропорційно великій кількості.

У своєму виступі Кірбі сказав, що “майже половина” з 20 000 загиблих російських військових з грудня були військовослужбовцями ПВК “Вагнер”, причому тисячі смертей – саме серед засуджених росіян.

Однак кровопролиття відбулося в інших місцях з грудня. Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, який уважно стежив за конфліктом, сказав, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар’їнці та інших місцях. Ці втрати, за його словами, також пояснюють зростання кількості втрат росіян, яке цього тижня зазначив Білий дім.

“Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більших втрат”, – пояснив він.

Лі вказав на те, наскільки добре укріплені оборонні позиції України, сказавши, що будь-який український контрнаступ може зіткнутися з подібними перешкодами та збільшенням загибелі українських військових.

Українські військові заявили, що їх тривала дорога оборона Бахмута, яка зараз є найдовшою битвою у війні, була стратегічним кроком, спрямованим на послаблення Росії, змусивши її військові витрачати більше солдатів, боєприпасів та інших ресурсів. Однак аналітики попереджають, що Україна також зазнає великих втрат і спалює велику кількість військової техніки.

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутними військами України, заявив The Washington Post у лютому, що Київ вважає війська вагерівців одними з найефективніших підрозділів Росії. Чим більше вагнерівців загине в боях за Бахмут, сказав Сирський, тим менше буде хвилюватися Україна під час контрнаступу.

“Росія тут завжди зосереджувала найбільш підготовлені частини. І Росія тут зазнала найбільших втрат. Якщо подивитися на всю цю територію, то вона буквально просякнута кров’ю людей, які тут загинули”, – сказав він тоді.

Оскільки українські військові втратили позиції в Бахмуті з початку року, офіційні особи США применшили стратегічне значення міста. У приватному порядку вони також ще у січні порадили українцям вийти з міста, сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Натомість українські посадовці посилили оборону Бахмута, яку вони назвали символічною. Виступаючи перед Конгресом США наприкінці минулого року, президент України Володимир Зеленський порівняв цю битву з битвою за Саратогою під час Американської революції.

“Це справді тримає велику кількість російських військ на зв’язку та не дає їм прориватися через нашу країну в різних напрямках. Тому всі військові вважають, що це дуже важливий пункт і там знищена велика кількість ворожих військ”, – сказав Зеленський в інтерв’ю The Post 1 травня.

Оцінка кількості втрат залишається важкою, оскільки офіційні особи США та інших країн Заходу визнали обмежену можливість спостерігати за полем бою та зусиллями російського та українського командування захистити оперативну безпеку шляхом приховування справжнього масштабу втрат кожної зі сторін.

Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, сказав в інтерв’ю журналу Foreign Affairs, опублікованому 2 травня, що Росія загалом зазнала “можливо” 200 000 або 250 000 убитих і поранених у війні. Путін замінив їх, сказав Міллі, хвилями резервістів, які “погано керовані, погано навчені, погано оснащені, погано забезпечені”.

В опублікованій наприкінці лютого оцінці розвідки США йдеться, що американські чиновники з “низькою впевненістю” вважали, що на тому етапі війни було вбито від 35 000 до 42 500 російських солдатів, а ще від 150 500 до 177 000 було поранено. У цій же оцінці втрати України за рік війни становили від 15 500 до 17 000 загиблих. Вважається, що ще від 106 500 до 110 500 захисників були поранені.

Попри кровопролиття, жодна сторона, схоже, не має наміру припиняти війну. Згідно з іншою оцінкою , що просочилася, очікується, що конфлікт затягнеться до 2024 року, навіть якщо Україна завдасть “неприйнятних втрат” російським силам.

“Переговори про припинення конфлікту, — йдеться в документі, — малоймовірні протягом 2023 року за всіма розглянутими сценаріями”.