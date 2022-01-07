Папа Римський Франциск, який раніше порівнював домашнє насильство із сатанізмом, заявив, що люди, які вважають за краще заводити тварин замість дітей, виявляють у такий спосіб егоїстичні звички.

Про це повідомляє міжнародне видання BBC.

“Ми спостерігаємо прояв егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони заводять лише одну, але при цьому у них є собаки та коти, які замінюють дітей. Це може здатися смішним, але це реальність”, – заявив Франциск.

Папа Франциск закликав бездітні пари, які не можуть мати дітей з медичних причин, усиновлювати сиріт та не боятися взяти на себе роль батьків. “Рішення взяти під опіку дитину – це завжди ризик. Але цей вибір є найвищим проявом любові, батьківської любові. Скільки у світі залишених дітей, про яких нікому подбати”, – заявив Франциск.

Раніше він також висловлював подібні думки та засуджував відмову від народження дітей. У 2014 році Франциск заявив, що догляд за тваринами замість дітей є “ознакою культурної деградації”, оскільки піклуватися про тварину та будувати стосунки з нею значно простіше, ніж виховувати нову людину, спираючись на повагу та довіру у стосунках з нею.