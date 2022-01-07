Про це повідомляє міжнародне видання BBC.
“Ми спостерігаємо прояв егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони заводять лише одну, але при цьому у них є собаки та коти, які замінюють дітей. Це може здатися смішним, але це реальність”, – заявив Франциск.
Папа Франциск закликав бездітні пари, які не можуть мати дітей з медичних причин, усиновлювати сиріт та не боятися взяти на себе роль батьків. “Рішення взяти під опіку дитину – це завжди ризик. Але цей вибір є найвищим проявом любові, батьківської любові. Скільки у світі залишених дітей, про яких нікому подбати”, – заявив Франциск.
Раніше він також висловлював подібні думки та засуджував відмову від народження дітей. У 2014 році Франциск заявив, що догляд за тваринами замість дітей є “ознакою культурної деградації”, оскільки піклуватися про тварину та будувати стосунки з нею значно простіше, ніж виховувати нову людину, спираючись на повагу та довіру у стосунках з нею.
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