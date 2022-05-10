Російські пропагандисти просувають наратив про боротьбу РФ з країнами-членами Європейського Союзу та НАТО, аби приховати поразки в російсько-українській війні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.

Попри чисельні переваги в живій силі та техніці, російська армія зазнає від захисників України втрат та поразок.

Для того, аби змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським медійникам наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.