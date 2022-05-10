Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України.
Попри чисельні переваги в живій силі та техніці, російська армія зазнає від захисників України втрат та поразок.
Для того, аби змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським медійникам наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.
“На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику. Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що на російському пропагандистському “Першому каналі” під час концерту до Дня Перемоги показали знімок американських злочинців Бонні й Клайда, як жителів СРСР, яких розлучила Друга світова війна.
- Водночас Путін 9 травня не оголосив мобілізацію. Натомість він висловив декілька тез щодо збройної агресії проти України, назвавши це рішення правильним.
- Раніше повідомлялося про можливе оголошення війни Україні Путіним 9 травня.
- На переконання експертів CNN Володимир Путін не зміг досягти успіху у наступі на Україну до Дня Перемоги в Росії.