Актор "Зоряних воєн" Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера, озвучив додаток Air Alert, який попереджає про повітряну тривогу.

Про це повідомило Sky News.

Актор у повідомленні закликає людей ховатися, коли Росія атакує Україну з повітря.

“Не будь необережним, – радить голос Хемілла. – Твоя надмірна самовпевненість – твоя слабкість”.

Марк Гемілл казав, що російська-українська війна нагадує йому сагу “Зоряні війни”, коли повстанці, які борються з величезною імперією, зрештою перемагають її.

Озвучення додатка, пов’язаного з українською ППО, як він сказав, це його спосіб допомогти.

“Казка про добро і зло перегукується з тим, що відбувається в Україні, – зауважив Гемілл. – Український народ, який згуртувався у боротьбі й так героїчно реагував… Неможливо не надихнутись тим, як він пережив цю бурю”.

Під час закінчення повітряної тривоги лунатиме “Нехай буде з вами Сила”.