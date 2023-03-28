Про це повідомило Sky News.
Актор у повідомленні закликає людей ховатися, коли Росія атакує Україну з повітря.
“Не будь необережним, – радить голос Хемілла. – Твоя надмірна самовпевненість – твоя слабкість”.
Марк Гемілл казав, що російська-українська війна нагадує йому сагу “Зоряні війни”, коли повстанці, які борються з величезною імперією, зрештою перемагають її.
Озвучення додатка, пов’язаного з українською ППО, як він сказав, це його спосіб допомогти.
“Казка про добро і зло перегукується з тим, що відбувається в Україні, – зауважив Гемілл. – Український народ, який згуртувався у боротьбі й так героїчно реагував… Неможливо не надихнутись тим, як він пережив цю бурю”.
Під час закінчення повітряної тривоги лунатиме “Нехай буде з вами Сила”.
- Американський актор та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл, відомий завдали ролі Люка Скайвокера у “Зоряних війнах, вперше з 2017 року підписав 10 постерів задля благодійної акції на користь ЗСУ.
- 26 березня до України прибув посол доброї волі ЮНІСЕФ, британський актор Орландо Блум.