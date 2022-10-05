У Миколаївській області викрито спробу підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій території. Мешканка регіону добровільно погодилась на пропозицію окупантів долучитися до його проведення.

Про це повідомила СБУ.

Місцева жителька вирішила взяти участь в організації та проведенні так званого “голосування”, аби приєднати до Росії тимчасово окуповані території Олександрівської сільської ради Баштанського району.

Особа діяла за попередньою змовою із невстановленою групою осіб. Жінка організувала виїзні виборчі дільниці, опитування населення та оповіщення про проведення псевдореферендуму. Вона брала участь в їхньому безпосередньому створенні. Це стосується ще територіальних дільниць для голосування, виборчих комісій, складанні списків учасників псевдореферендуму, розробленні бюлетенів, забезпеченні фінансування підготовки тощо.

Її поплічники на підконтрольній Україні території намагалися поширювати тему “референдуму” через соціальні мережі. Також вони поширювали фейки, що нібито населення Миколаївської області підтримує ідею.

Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій групою осіб за попередньою змовою (за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України), заочно. Нині вона переховується на тимчасово окупованій території. Колаборантам загрожує до десяти років позбавлення волі.