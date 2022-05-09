Експерти зазначають, що надання медичної допомоги у Великій Британії є неоднорідним. В деяких районах Сполученого Королівства важко знайти кваліфікованого спеціаліста, коли йдеться про післявоєнну реабілітацію – це може зайняти до двох років для деяких українців.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що медики, які спеціалізуються саме на реабілітації після жахіть війни, бачили списки тих, хто потребує такої допомоги. Їх формує Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS).

Проаналізувавши ситуацію, експерти дійшли висновку, що українські біженці можуть чекати на допомогу до двох років.

Психотерапевтка та менеджерка зі зв’язків з громадськістю благодійної організації Room to Heal Емілі Палмер-Уайт заявила, що розосередження спеціалістів з надання вищезазначених послуг по Великобританії досить неоднорідне, саме тому часто спостерігаються довгі черги.

Виконавчий директор Save the Children UK Кірсті Манкіл підкреслила тривожну нестачу психологічної допомоги травмованим дітям, що прибувають з України.

“…Поки що ми не бачимо реальної занепокоєності ситуацією з боку британської влади, яка б мала розширювати підтримку в області психологічної допомоги та наймати нових соціальних працівників”, — стверджує Манкіл.