Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У компанії зазначили, що першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Крім того, атомні станції набирають потужності. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, під’єдналась до роботи частина “зеленої” генерації. Зокрема продовжуються роботи з відновлення живлення побутових споживачів.

В “Укренерго” зауважили, що зараз темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.

“Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження. Проте, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введено і планові, і аварійні графіки обмеження споживання. Просимо українців пам’ятати: якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники”, – наголосили в компанії.