Під час виверження на іспанському острові Ла-Пальма лава дісталася Атлантичного океану. Внаслідок цього утворюється густа біла пара, яка викликає занепокоєння спеціалістів.

Про це повідомляє британське видання BBC News.

На Канарських островах триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Евакуйовано близько 6000 людей, оскільки лава охопила сотні будинків, школи та бананові плантації.

Розпечений потік лави досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок цього відбулася хімічна реакція за участю хлору – отруйного газу. У повітря потрапили великі хмари пари та токсичних газів.

Газ негативно впливає на дихання, викликає подразнення шкіри та очей.

Є також побоювання, що частина берегової лінії може зруйнуватися внаслідок вибухів, які супроводжують контакт лави та води.

Уряд Іспанії оголосив район виверження вулкана на Ла-Пальмі зоною катастрофи, що передбачає надання острову фінансової підтримки.