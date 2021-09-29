Про це повідомляє британське видання BBC News.
На Канарських островах триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Евакуйовано близько 6000 людей, оскільки лава охопила сотні будинків, школи та бананові плантації.
Розпечений потік лави досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок цього відбулася хімічна реакція за участю хлору – отруйного газу. У повітря потрапили великі хмари пари та токсичних газів.
Газ негативно впливає на дихання, викликає подразнення шкіри та очей.
Є також побоювання, що частина берегової лінії може зруйнуватися внаслідок вибухів, які супроводжують контакт лави та води.
Уряд Іспанії оголосив район виверження вулкана на Ла-Пальмі зоною катастрофи, що передбачає надання острову фінансової підтримки.
- 19 вересня на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В’єха.
- Незабаром після нього 23 вересня у Гватемалі відбулося виверження найактивнішого вулкана на території Центральної Америки.
- 25 вересня оператор місцевого аеропорту на острові Ла-Пальма оголосив про тимчасове припинення роботи.
- 26 вересня на острові Ла-Пальма знову відкрився аеропорт, але рейси він не приймає, оскільки вулкан, що знаходиться поряд, викинув хмару попелу.