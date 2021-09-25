Про це повідомляє Reuters.

За інформацією експертів, наразі вулкан перейшов до наступної активної фази.

“Заміри вулканічного нагляду, які було проведено на початку виверження, свідчать про найактивнішу фазу у другій половині дня в п’ятницю, 24 вересня”, – повідомили в екстреній службі.

Сьогодні, 25 вересня, оператор місцевого аеропорту оголосив про тимчасове припинення роботи.

“Аеропорт Ла-Пальма не працюватиме через накопичення попелу. Роботи з очищення всіх систем розпочато, але ситуація може змінитися будь-якої миті”, – повідомив він.

Наразі відомо про 160 місцевих жителів, яких евакуювали через виверження вулкана. Поки що вони не мають змоги повернутися до своїх помешкань. Загалом, з острова евакуювали понад 6 тисяч місцевих жителів.

20 вересня стало відомо, що на острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарських островів, в результаті виверження вулкана евакуювали 5000 людей. А лава вулкана Кумбре В’єха зруйнувала кілька житлових будинків.

Уряд Іспанії ухвалив  рішення про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів, зокрема Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане. Для громадян були створені тимчасові притулки. Про жертви поки не повідомляється.

  • 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.
  • Десятки сицилійських міст знаходяться на межі банкрутства через те, що не мають достатньо коштів, щоб ліквідувати наслідки виверження вулкана Етна.