На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха, який кілька днів поспіль активний. Через його сплеск на острові тимчасово зупинили роботу аеропорту.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією експертів, наразі вулкан перейшов до наступної активної фази.

“Заміри вулканічного нагляду, які було проведено на початку виверження, свідчать про найактивнішу фазу у другій половині дня в п’ятницю, 24 вересня”, – повідомили в екстреній службі.

WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 🌋 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen — Reuters (@Reuters) September 25, 2021

Сьогодні, 25 вересня, оператор місцевого аеропорту оголосив про тимчасове припинення роботи.

“Аеропорт Ла-Пальма не працюватиме через накопичення попелу. Роботи з очищення всіх систем розпочато, але ситуація може змінитися будь-якої миті”, – повідомив він.

Наразі відомо про 160 місцевих жителів, яких евакуювали через виверження вулкана. Поки що вони не мають змоги повернутися до своїх помешкань. Загалом, з острова евакуювали понад 6 тисяч місцевих жителів.

20 вересня стало відомо, що на острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарських островів, в результаті виверження вулкана евакуювали 5000 людей. А лава вулкана Кумбре В’єха зруйнувала кілька житлових будинків.

Уряд Іспанії ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів, зокрема Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане. Для громадян були створені тимчасові притулки. Про жертви поки не повідомляється.