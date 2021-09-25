Про це повідомляє Reuters.
За інформацією експертів, наразі вулкан перейшов до наступної активної фази.
“Заміри вулканічного нагляду, які було проведено на початку виверження, свідчать про найактивнішу фазу у другій половині дня в п’ятницю, 24 вересня”, – повідомили в екстреній службі.
WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 🌋 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen
— Reuters (@Reuters) September 25, 2021
Сьогодні, 25 вересня, оператор місцевого аеропорту оголосив про тимчасове припинення роботи.
“Аеропорт Ла-Пальма не працюватиме через накопичення попелу. Роботи з очищення всіх систем розпочато, але ситуація може змінитися будь-якої миті”, – повідомив він.
Наразі відомо про 160 місцевих жителів, яких евакуювали через виверження вулкана. Поки що вони не мають змоги повернутися до своїх помешкань. Загалом, з острова евакуювали понад 6 тисяч місцевих жителів.
20 вересня стало відомо, що на острові Ла-Пальма, який входить до складу Канарських островів, в результаті виверження вулкана евакуювали 5000 людей. А лава вулкана Кумбре В’єха зруйнувала кілька житлових будинків.
Уряд Іспанії ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів, зокрема Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане. Для громадян були створені тимчасові притулки. Про жертви поки не повідомляється.
- 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.
- Десятки сицилійських міст знаходяться на межі банкрутства через те, що не мають достатньо коштів, щоб ліквідувати наслідки виверження вулкана Етна.