Про це повідомляє Reuters.

За інформацією експертів, наразі вулкан перейшов до наступної активної фази.

“Заміри вулканічного нагляду, які було проведено на початку виверження, свідчать про найактивнішу фазу у другій половині дня в п’ятницю, 24 вересня”, – повідомили в екстреній службі.

