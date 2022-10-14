Порівняно із серпнем доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зазначається, що це є найнижчим місячним показником за весь 2022 рік. Причина — зменшення експорту до країн ЄС на 390 тисяч барелів на день та падіння цін на нафту російської марки Urals на 8,7% порівняно з серпнем.

Згідно з аналізом МЕА, з початку року частка країн Євросоюзу в експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів упала з 50% до 35%.

Наразі очікують, що експорт російської нафти до країн ЄС скоротиться ще більше у грудні, коли набуде чинності перша частина санкцій ЄС щодо російської нафти.

Вона охопить увесь морський та значну частину трубопровідного імпорту сирої нафти з РФ, та в лютому, коли набудуть чинності обмеження щодо імпорту російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, 2 вересня, під час зустрічі міністрів фінансів країн G-7, було підтверджено намір запровадити комплексний план надання послуг щодо морського транспортування російської нафти й, тим самим, встановити граничні ціни на сировину з РФ.