Хабар в $6 млн: суд заарештував усіх трьох фігурантів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі про хабарі керівникам антикорупційних органів. Ексчиновницю ДПС відправили за ґрати з можливістю внесення понад 120 млн гривень застави.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, ВАКС обрав запобіжний захід всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро та САП.

Сьогодні вранці стало відомо про арешт чинного чиновника, заступник голови податкової Києва Миколи Ільяшенко. ВАКС відправив його за грати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Удвічі меншу заставу (40,4 млн гривень) і аналогічний термін утримання під вартою застосували стосовно юриста Burisma – компанії, афілійованої з екс-міністром екології Миколою Злочевським, – Андрія Кіча.

“Колишній керівниці одного з департаментів ДПС України обрано утримання під вартою і заставу в розмірі 120,024 млн гривень”, – повідомили в САП.

Перших двох підозрюють в пособництві при дачі хабара службовій особі, екс-керівницю департаменту ДПС України – в пропонуванні, обіцянці або надання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.