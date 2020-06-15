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Хабар в $6 млн: суд заарештував усіх трьох фігурантів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі про хабарі керівникам антикорупційних органів. Ексчиновницю ДПС відправили за ґрати з можливістю внесення понад 120 млн гривень застави.

Понеділок, 15 червня 2020, 18:10

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, ВАКС обрав запобіжний захід всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро та САП.

Сьогодні вранці стало відомо про арешт чинного чиновника, заступник голови податкової Києва Миколи Ільяшенко. ВАКС відправив його за грати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Удвічі меншу заставу (40,4 млн гривень) і аналогічний термін утримання під вартою застосували стосовно юриста Burisma – компанії, афілійованої з екс-міністром екології Миколою Злочевським, – Андрія Кіча.

“Колишній керівниці одного з департаментів ДПС України обрано утримання під вартою і заставу в розмірі 120,024 млн гривень”, – повідомили в САП.

Перших двох підозрюють в пособництві при дачі хабара службовій особі, екс-керівницю департаменту ДПС України – в пропонуванні, обіцянці або надання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.

Теги: Державна податкова служба, САП, взятка, Злочевский

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