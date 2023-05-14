Взимку можуть повернутися віялові відключення світла — ДТЕК

Про це повідомили в етері телемарафону.
За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, влітку обмеження, ймовірно, не будуть застосовувати.
“Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності”, — зазначив Сахарук.
Станом на сьогодні, в Україні пошкоджено 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських ракетних атак та з застосуванням БПЛА. Аби відновити енергетичну інфраструктуру потрібен час та значні кошти.
“12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку”, — наголосив виконавчий директор.
Також для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак. Ще необхідно профінансувати ремонтні роботи.
- Протягом останніх днів у деяких ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що в Україні з 15 травня знову діятимуть погодинні відімкнення електроенергії. У Міністерстві енергетики цю інформацію спростували.
- За повідомленням НЕК “Укренерго”, ракетні обстріли росіян пізно ввечері 8 травня та під ранок 9 травня, не завдали пошкоджень енергетичній системі України.