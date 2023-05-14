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Взимку можуть повернутися віялові відключення світла — ДТЕК

У зимовий період в Україну можуть повернутися відключення світла. Енергетична система досі не відновилася після масованих атак Росії.

Неділя, 14 травня 2023, 13:24
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Про це повідомили в етері телемарафону.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, влітку обмеження, ймовірно, не будуть застосовувати.

“Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності”, — зазначив Сахарук.

Станом на сьогодні, в Україні пошкоджено 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських ракетних атак та з застосуванням БПЛА. Аби відновити енергетичну інфраструктуру потрібен час та значні кошти.

“12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку”, — наголосив виконавчий директор.

Також для уникнення відключень потрібно захистити Україну від російських атак. Ще необхідно профінансувати ремонтні роботи.

Теги: відключення світла, енергетична система, енергосистема України, планові відключення світла, російсько-українська війна

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