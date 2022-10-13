Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні температурний мінімум у житлових приміщеннях взимку 2022 року знизять до 16 градусів.

Про це він повідомив під час засідання уряду в середу.

За його словами, після увімкнення опалення варто заощадливо використовувати газ та вугілля. Це означатиме зменшення температури у квартирах.

Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Шмигаль зауважив, що це необхідність і внесок у перемогу.

Водночас тарифи на опалення не підвищуватимуть, так само як і на газ чи електроенергію: “Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатися використовувати холод як свою зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, – це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде”, — заявив прем’єр-міністр.