Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу в своєму списку заборонених речовин.

Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Цей крок послідував за тим, як американська спринтерка Ша’Каррі Річардсон пропустила Олімпійські ігри в Токіо після позитивного результату тесту на речовину в червні.

Пізніше 21-річна дівчина пояснила, що вживала коноплю, щоб впоратися зі смертю своєї біологічної матері.

Зазначається, що дослідження з даного питання буде проведено в 2022 році.

У зв’язку з цим, як мінімум до кінця 2022 року вживання канабісу спортсменами буде заборонено.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська на поліграфі змогла довести, що ніколи в житті не приймала допінгові препарати, а заборонена речовина потрапила в її організм під час тісного фізичного контакту із хлопцем.