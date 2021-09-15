Про це повідомляють міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.
Цей крок послідував за тим, як американська спринтерка Ша’Каррі Річардсон пропустила Олімпійські ігри в Токіо після позитивного результату тесту на речовину в червні.
Пізніше 21-річна дівчина пояснила, що вживала коноплю, щоб впоратися зі смертю своєї біологічної матері.
Зазначається, що дослідження з даного питання буде проведено в 2022 році.
У зв’язку з цим, як мінімум до кінця 2022 року вживання канабісу спортсменами буде заборонено.
Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська на поліграфі змогла довести, що ніколи в житті не приймала допінгові препарати, а заборонена речовина потрапила в її організм під час тісного фізичного контакту із хлопцем.
- Як сповіщалося раніше, друга ракетка України — 21-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, зданій 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.
- У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.
- Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.
- Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але це не дало результату.