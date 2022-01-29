Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку і гаджети The Verge.

У статті йдеться, що глава WhatsApp Вілл Кеткарт визнав, що людям потрібний спеціальний додаток WhatsApp для iPad. Він також натякнув на можливість створення програми кажучи: “Ми б із задоволенням це зробили”. Apple iPad вже має програми для інших популярних соціальних мереж, таких як Instagram і Facebook.

Кеткарт пояснив базову технологію, яка буде потрібна для створення програми WhatsApp для iPad. Він також сказав, що платформа багато працювала над технологією підтримки декількох пристроїв. Зауваживши, що вебпрограма WhatsApp та настільні програми вже підтримують роботу з кількома пристроями. Ця технологія була б дуже важливою для незалежної роботи програми на iPad.

“Якщо у мене увімкнено кілька пристроїв, я можу вимкнути телефон або втратити підключення до мережі, але повідомлення все одно будуть показуватися на моєму робочому столі. Це було б дуже важливо для програми для планшета, щоб мати можливість використовувати програму, навіть якщо ваш телефон не включений. Отже, базова технологія є”, -зазначив він.

За словами керівника компанії, WhatsApp для iPad може з’явитися найближчим часом. Якщо WhatsApp для iPad буде запущено, його обрій збільшиться приблизно до пів мільярда пристроїв iPad. Хоча дата випуску WhatsApp для iPad не була оголошена Віллом Кеткартом, всі згадані деталі вказують на те, що WhatsApp може представити нову програму, яка дозволить користувачам iPad використовувати платформу.