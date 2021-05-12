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WhatsApp обмежуватиме доступ користувачам, які не дозволяють передавати їхні дані у Facebook

З 15 травня месенджер WhatsApp почне регулярно просити своїх користувачів прийняти нові правила політики конфіденційності, які передбачають передачу даних у Facebook. Користувачам також обмежать доступ до функцій застосунку.

Середа, 12 травня 2021, 20:23

Про це повідомили у блозі WhatsApp.

Спочатку месенджер обмежить доступ до списку чатів, але залишить функцію приймання вхідних відео- й аудіодзвінків. Користувач також зможе відкривати повідомлення й відповідати на них через сповіщення.

Якщо через кілька тижнів користувач не погодиться прийняти нові правила, то WhatsApp заблокує можливість відповідати на вхідні дзвінки й надсилати повідомлення. При цьому месенджер не буде видаляти обліковий запис.

Нагадаємо, що 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах зазначалося, що застосунок передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.

  • Згодом стало відомо, що WhatsApp відтерміновує запровадження оновленої політики, яка передбачає обмін даними з корпорацією Facebook, після того, як зіткнулася з критикою і почала втрачати клієнтів.
  • Проте вже в середині лютого WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook. Розробники месенджера повідомили, що WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності.
  • У Німеччині регулятор заборонив компанії Facebook Inc. збирати дані користувачів месенджера WhatsApp.
Теги: політика конфіденційності, Facebook, WhatsApp

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