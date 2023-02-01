Адміністрація Байдена звертається за допомогою до Індії, оскільки США працюють над переміщенням ланцюгів постачання критичних технологій з Китаю та інших країн, які використовують ці технології "для дестабілізації глобальної безпеки". Цього тижня офіційні особи адміністрації провели зустрічі з делегацією індійських посадовців і керівників промисловості США, прагнучи сприяти розвитку технологій та інвестиціям в Індії в межах ширшого поштовху США культивувати альтернативи Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виклики, пов’язані з розширенням глобального впливу Пекіна, мали “значний вплив на мислення в Делі так само як, вони мали глибокий вплив на мислення в інших столицях”, 31 січня заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Зустрічі відбулися після угоди з Японією та Нідерландами про початок обмеження експорту до Китаю передового обладнання для виробництва мікросхем, об’єднавши зусилля адміністрації Байдена щодо уповільнення військового розвитку КНР шляхом урізання доступу до технологій.

Офіційні особи США сподіваються, що ці експортні обмеження створять можливості в Індії та інших країнах. Попри те, що Індія не входить до числа провідних світових виробників напівпровідників, Нью-Делі намагався утвердити себе як більшого гравця у цій сфері. Індія є привабливим партнером для галузей, які прагнуть диверсифікувати свої джерела постачання. З населенням 1,4 мільярда осіб країна має величезне джерело робочої сили, а витрати є відносно низькими.

31 січня адміністрація провела зустріч робочої групи, організовану Асоціацією напівпровідникової промисловості, яка працює в партнерстві з Індійською асоціацією електроніки та напівпровідників, щоб розробити “оцінку готовності”, спрямовану на спробу прискорити співпрацю та інвестиції.

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал очолював делегацію Нью-Делі на зустрічах з Салліваном і міністеркою торгівлі Джиною Раймондо та іншими офіційними особами.

Зустрічі акцентують ширші зусилля США протистояти викликам з боку Китаю через альянси з іншими країнами. Адміністрація Байдена надала пріоритет відносинам Вашингтона з так званою “четвіркою” — альянсом між Індією, Австралією, Японією та США, який зосередився на протистоянні Пекіну.

Однак низка викликів минулих місяців призвели до напруження відносин між Вашингтоном і Нью-Делі. Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України та продовжує закуповувати нафту в Росії за зниженими цінами, поки що відхиляючи пропозицію адміністрації Байдена замінити російську нафту постачанням зі США.

Представники адміністрації Байдена заявили, що вони розуміють величезний внутрішній попит, з яким зіштовхується Індія, і заявили, що країна продовжує купувати нафту за значно нижчою за граничну ціну.

Головне, кажуть офіційні особи США, полягає в тому, щоб запропонувати Індії альтернативи. Адміністрація продовжує сподіватися, що їй вдасться відучити Індію купувати російську військову техніку, запропонувавши їй стимули для диверсифікації. Салліван зауважив, що США роблять це шляхом спільного виробництва та розробки. Пріоритети в цих зусиллях включають спільну розробку реактивних двигунів, артилерійських систем, броньованої піхоти, транспортних засобів і безпеки на морі.