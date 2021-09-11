Xiaomi почала блокувати смартфони в Криму та в регіонах, де заборонено їх продаж

Компанія Xiaomi почала блокувати смартфони в регіонах, де заборонений їх продаж, зокрема, в окупованому Росією Криму.

Про це пише XDA-Developers.

Зазвичай Xiaomi не перешкоджає роботі смартфонів, ввезених до різних країн у нелегальні або напівлегальні способи.

І хоча експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів в деяких країнах і регіонах, донедавна компанія не перешкоджала активації та використанню пристроїв на їх території.

Тепер же Xiaomi почала блокувати свої смартфони в Криму, Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі.

На екрані заблокованих смартфонів з’являється повідомлення: “Політика Xiaomi не дозволяє продаж продукту на території, де ви спробували його активувати. По додаткову інформацію звертайтеся безпосередньо до продавця “.

Водночас блокування можна обійти після перепрошивки операційної системи. Також блокування не працює на апаратах, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені на території, де заборонений їх продаж.