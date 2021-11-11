YouTube приховав лічильник дизлайків під відео

“Ми робимо конфіденційними підрахунки оцінок “Не подобається” на YouTube, але кнопка “Не подобається” не зникає. Ця зміна почне поступово впроваджуватися сьогодні”, — оголосила компанія 10 листопада.

Творці роликів все одно зможуть знайти інформацію про кількість дизлайків в YouTube Studio, де видно й решту показників. А користувачі все ще можуть впливати на свої рекомендації через встановлення “пальців донизу”.

Як сповіщалося, YouTube почав тестувати таку можливість раніше цього року. Кажуть, що експеримент показав, що це сприяє зменшенню агресивної поведінки.

“У рамках цього експерименту глядачі все ще могли бачити та використовувати кнопку “Не подобається”. Але оскільки кількість не була видима для них, ми виявили, що вони рідше націлюються на кнопку “Не подобається” у відео, щоб збільшити їхню кількість. Коротко кажучи, дані нашого експерименту показали зменшення агресивної поведінки”, — йдеться в повідомленні.

Водночас в YouTube зазначають, що готові до того, що багато хто не погодиться з рішенням видалити лічильник дизлайків, але все одно на їх думку, такий крок є правильним.

“Ми хочемо створити інклюзивне та шанобливе середовище, де творці мають можливість досягти успіху та відчувати себе в безпеці для самовираження. Це лише один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб і надалі захищати авторів від переслідування. Наша робота не ще виконана, і ми продовжимо інвестувати в це”, — акцентували в компанії..