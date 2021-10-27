YouTube змінює правила монетизації відео для дітей

Про нову політику компанія повідомила у своєму блозі.
У компанії пояснюють що канали, які націлені на молодь або класифікуються як “призначені для дітей”, мають надавати високоякісний контент і відповідати правилам монетизації для дітей.
Для найменших користувачів є окрема програма – YouTube Kids. Вона є відфільтрованою версією YouTube і має конкретні правила щодо вмісту та звужений набір каналів і відео.
Тепер в компанії розповіли про нову політику, яку YouTube буде використовувати для захисту сімей та дітей.
Нові правила мають на меті перешкоджати розробникам дитячого контенту розповсюджувати відео, які є надто комерційні або такими, що заохочують до негативної поведінки чи ставлення (наприклад до знущання, неповаги до інших, небезпечні витівки тощо).
Якщо канал порушує ці правила, YouTube може призупинити його участь у партнерській програмі YouTube Kids.
Окремі відео, які порушують правила, втратять рекламодавців
“Наші принципи організовані навколо чотирьох “Rs”: видаляти шкідливий контент, підіймати авторитетні голоси, скорочувати прикордонний контент (той, що наближається до межі порушення правил), та винагороджувати перевірених авторів”, – пояснюють в YouTube.
У заяві наголошують, що YouTube попереджатиме авторів про можливе блокування або видалення.
“Наша кінцева мета – створити безпечне та пізнавальне середовище для сімей, водночас винагороджуючи перевірених авторів, які створюють високоякісний дитячий та сімейний”, — додали в компанії.
- Нагадаємо, раніше соціальна мережа Instagram анонсувала функцію “зробити перерву”, що убезпечити підлітків від шкідливого контенту.
- Наприкінці вересня стало відомо, що платформа Instagram тимчасово припиняє розробку додатку Instagram Kids через шквал критики.