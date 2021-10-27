YouTube змінює правила монетизації відео для дітей

Платформа буде блокувати в партнерській програмі YouTube канали, які завантажують відео “низької якості” для дітей та сімей.

Про нову політику компанія повідомила у своєму блозі.

У компанії пояснюють що канали, які націлені на молодь або класифікуються як “призначені для дітей”, мають надавати високоякісний контент і відповідати правилам монетизації для дітей.

Для найменших користувачів є окрема програма – YouTube Kids. Вона є відфільтрованою версією YouTube і має конкретні правила щодо вмісту та звужений набір каналів і відео.

Тепер в компанії розповіли про нову політику, яку YouTube буде використовувати для захисту сімей та дітей.

Нові правила мають на меті перешкоджати розробникам дитячого контенту розповсюджувати відео, які є надто комерційні або такими, що заохочують до негативної поведінки чи ставлення (наприклад до знущання, неповаги до інших, небезпечні витівки тощо).

Якщо канал порушує ці правила, YouTube може призупинити його участь у партнерській програмі YouTube Kids.

Окремі відео, які порушують правила, втратять рекламодавців

“Наші принципи організовані навколо чотирьох “Rs”: видаляти шкідливий контент, підіймати авторитетні голоси, скорочувати прикордонний контент (той, що наближається до межі порушення правил), та винагороджувати перевірених авторів”, – пояснюють в YouTube.

У заяві наголошують, що YouTube попереджатиме авторів про можливе блокування або видалення.

“Наша кінцева мета – створити безпечне та пізнавальне середовище для сімей, водночас винагороджуючи перевірених авторів, які створюють високоякісний дитячий та сімейний”, — додали в компанії.