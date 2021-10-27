#PandoraPapers
16:14 YouTube змінює правила монетизації відео для дітей
16:12 НАЗК заявило, що повністю перевірило декларацію Зеленського, хоча досі не має усіх документів
15:53 Емоційні фото: переможці Siena International Photo Awards-2021
15:50 Австралійський футболіст Джошуа Кавалло здійснив камінг-аут
15:19 Колега загиблої Галини Гатчінс показав її останню світлину й заявив про недбалість продюсерів
15:08 На Сицилії внаслідок повені затопило місто Катанія: є загиблі
15:05 Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону концертів російських артистів
14:43 Людмилу Денісову затримали на 40 хвилин в Грузинському аеропорту – допитувалися чому приїхала
14:34 Crocs Madame: Бренд Balenciaga показав сабо на шпильці за $625
14:25 В Японії показали летючий ховербайк за $700 тисяч: відео
14:19 Google присвятив дудл винахіднику Отто Віхтерле: що про нього відомо?
14:01 Данія спростила правила в’їзду з України: що змінилося?
13:41 Через судові тяганини з інвесторами Twitter втратив понад пів мільярда доларів
13:40 ІДІЛ в Афганістані може завдати удару США протягом шести місяців – Пентагон
13:38 З’ясувалося, коли вийде продовження фільму «Дюна»
13:30 У США подали позов проти бренду Yeezy через затримки доставлення товарів
13:05 100 днів до зимової Олімпіади: Китай намагається стримувати спалах COVID-19
12:59 Активісти почали збір коштів на заставу для генерала Павловського
12:59 «Маріуполь» – «Динамо Київ»: Де дивитися онлайн-трансляцію матчу кубку України
12:49 Кліматичний саміт COP26: десятки країн досі не оновили свої зобов’язання щодо зниження викидів
12:00 «Те, що надихає найбільше»: Емма Вотсон розповіла про нове захоплення
11:43 Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії, – Forbes
11:03 Австралія дозволить вакцинованим жителям виїжджати за межі країни
10:08 Загибель Галини Гатчінс: син Трампа випустив мерч з написом «Зброя не вбиває людей, Алек Болдвін вбиває»
10:04 Батько Галини Гатчінс не звинувачує Алека Болдвіна у її смерті
09:25 За місяць посиленого карантину українцям виписали понад 40 тис. штрафів за відсутність маски
08:30 В Україні за минулу добу зафіксовано 22 574 нові випадки COVID-19
07:59 27 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

YouTube змінює правила монетизації відео для дітей

Платформа буде блокувати в партнерській програмі YouTube канали, які завантажують відео “низької якості” для дітей та сімей.

Середа, 27 жовтня 2021, 16:14

Про нову політику компанія повідомила у своєму блозі.

У компанії пояснюють що канали, які націлені на молодь або класифікуються як “призначені для дітей”, мають надавати високоякісний контент і відповідати правилам монетизації для дітей.

Для найменших користувачів є окрема програма – YouTube Kids. Вона є відфільтрованою версією YouTube і має конкретні правила щодо вмісту та звужений набір каналів і відео. 

Тепер в компанії розповіли про нову політику, яку YouTube буде використовувати для захисту сімей та дітей.

Нові правила мають на меті перешкоджати розробникам дитячого контенту розповсюджувати відео, які є надто комерційні або такими, що заохочують до негативної поведінки чи ставлення (наприклад до знущання, неповаги до інших, небезпечні витівки тощо).

Якщо канал порушує ці правила, YouTube може призупинити його участь у партнерській програмі YouTube Kids.
Окремі відео, які порушують правила, втратять рекламодавців

“Наші принципи організовані навколо чотирьох “Rs”: видаляти шкідливий контент, підіймати авторитетні голоси, скорочувати прикордонний контент (той, що наближається до межі порушення правил), та винагороджувати перевірених авторів”, – пояснюють в YouTube.

У заяві наголошують, що YouTube попереджатиме авторів про можливе блокування або видалення.

“Наша кінцева мета – створити безпечне та пізнавальне середовище для сімей, водночас винагороджуючи перевірених авторів, які створюють високоякісний дитячий та сімейний”, — додали в компанії.

 

Теги: Діти, нововведення, YouTube

Читати #Букви у Telegram і у Facebook