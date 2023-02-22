З 1 березня 2023 року вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка зросте до 100 гривень, відтак батькам школярів радять прискорити оформлення електронних учнівських.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.

У КМДА зазначили, що вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня зросте до 100 гривень через підвищення вартості матеріалів. Відтак, усі, хто замовив квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною. Тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських.

Як повідомляється, більш ніж половина столичних школярів – понад 150 тисяч, вже отримали електронні учнівські квитки. Ще 2,5 тисячі квитків – на стадії оформлення.

У КМДА нагадали, що електронні учнівські дають право їхнім власникам безоплатного проїзду у громадському пасажирському транспорті столиці. Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, їх можна використовувати як перепустку до навчального закладу.

Для замовлення електронного учнівського квитка необхідно:

зареєструватись у системі;

знайти в системі дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;

додати/замінити фото дитини;

сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка і отримати рахунок на оплату;

оплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).

У відомстві пояснили, що на етапі модерації усі дані заявки перевіряє працівник навчального закладу, після чого е-квиток відправляють у виробництво. Приблизний термін його виготовлення від моменту замовлення до друку – 1 місяць.

“Електронне урядування значно пришвидшує та спрощує отримання послуг киянами. За всіма етапами виготовлення е-квитка можна спостерігати у своєму особистому кабінеті. Батькам не потрібно нікуди їхати – коли учнівський буде готовий, його доставлять у заклад, де навчається дитина. Працює електронний учнівський квиток до завершення навчання в школі”, – підсумували в КМДА.