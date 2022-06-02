Про це повідомляє польське видання “Rzeczpospolita”.
Майже 14 тисяч українців знайшли офіційну роботу в Польщі. Місцевий уряд вважає, що чотири місяці повного захисту українських біженців цілком достатньо.
“Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися”, – сказав заступник голови МВС та представник уряду в справах біженців Павел Шефернакер.
Він також додав, що уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України з початку гарантував виплату допомоги в перші 60 днів, але місяць тому виплати подовжили ще на 60 днів.
Також речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав Угорщину не перешкоджати реалізації шостого пакета санкцій проти Росії.
- Нагадаємо, що Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів.
- Зокрема Польща припинила постачати Україні пальне на безоплатній основі. Таку допомогу сусідня країна здійснювала на тлі російського вторгнення та бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.