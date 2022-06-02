З 1 липня Польща припинить виплачувати допомогу українським біженцям. За винятком людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних матерів.

Про це повідомляє польське видання “Rzeczpospolita”.

Майже 14 тисяч українців знайшли офіційну роботу в Польщі. Місцевий уряд вважає, що чотири місяці повного захисту українських біженців цілком достатньо.

“Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися”, – сказав заступник голови МВС та представник уряду в справах біженців Павел Шефернакер.

Він також додав, що уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України з початку гарантував виплату допомоги в перші 60 днів, але місяць тому виплати подовжили ще на 60 днів.

Також речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав Угорщину не перешкоджати реалізації шостого пакета санкцій проти Росії.