З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей”, – зазначив очільник уряду України.

А також додав, що за період пандемії були відпрацьовані механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. За словами прем’єр-міністра, тепер необхідно відповідати на нові виклики, озброєні новими методами та підходами.

Крім того, Денис Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.

“Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм. Дякуємо вам за це”, – резюмував прем’єр-міністр України.