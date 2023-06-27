Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей”, – зазначив очільник уряду України.
А також додав, що за період пандемії були відпрацьовані механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. За словами прем’єр-міністра, тепер необхідно відповідати на нові виклики, озброєні новими методами та підходами.
Крім того, Денис Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.
“Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм. Дякуємо вам за це”, – резюмував прем’єр-міністр України.
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