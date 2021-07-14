Адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом ухвалить рішення щодо можливості скасування обмежень на незначні туристичні поїздки з 21 липня. Заходи вже діють понад рік.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Обмеження вводять на 30 днів. Якщо їх скасують, то вони припинять дію з 21 липня.

За словами представника Білого дому, міжвідомчі робочі групи з Європейським союзом, Великою Британією, Канадою та Мексикою збиралися кілька разів, аби обговорити деякі ризики, пов’язані з безпечним відновленням поїздок. Зокрема, це стосується безпечного відновлення незначних поїздок.

“Ці групи зустрічалися кілька разів, але їм потрібно проводити подальші обговорення, до того, як ми зможемо оголосити про будь-які кроки щодо відновлення поїздок з будь-якою країною”, – сказав чиновник.

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Урядові дискусії збіглися з політичними подіями на Гаїті та Кубі. Громадяни Куби все більше приїжджають до кордону з США та Мексикою. Лише в травні прикордонний патруль заарештував понад 2,6 тисячі кубинців.

Наразі поширення штаму Delta – основна причина того, що США не послабили обмеження на незначні поїздки.

У Міністерстві внутрішньої безпеки пояснили, що протягом останніх кількох тижнів у країні ж позитивні зрушення щодо зняття обмежень на незначні поїздки, одна які саме — не пояснили.

У відповідь прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично заявив про те, що кордони не відкриють та незначні поїздки не дозволять, поки більшість населення не буде вакциновано.

“Я вам можу гарантувати, що цього не буде протягом якогось часу”, – сказав Трюдо тиждень тому.

Поки що лише громадяни та резиденти Канади можуть приїжджати в країну сушею, морем чи повітрям. Кордони Мексики та США також закриті. До Мексики американці можуть потрапити літаком.