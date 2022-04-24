Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Окрім знищених 21 800 одиниць живої сили ЗС РФ, станом на ранок 24 квітня російська армія зазнала наступних втрат:
873 танки, 2238 бойових броньованих машин, 408 артилерійських систем, 147 одиниць реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 69 засобів ППО, 179 літаків, 154 гелікоптери, 1557 одиниць автомобільної техніки, 8 кораблів, 76 цистерн, 191 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 28 одиниць спеціальної техніки і 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
“Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!”, – наголошують у Генштабі.
- Нагадаємо, сьогодні – 60 діб з початку повномасштабного російсько-українського вторгнення. Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
- Також у Херсонській області напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Українські збройні сили повернули під контроль України 8 населених пунктів області.