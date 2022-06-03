Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄС.
Згідно з оприлюдненим документом, скасовуються:
- всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані, зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;
- антидемпінгові мита на товари українського походження;
- застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.
За словами речниці Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсії Феррер, це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка значно ослабла внаслідок російської агресії.
“Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення”, — наголосила вона.