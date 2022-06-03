Сьогодні Європейський Союз скасував усі мита на українські товари. Рішення діятиме з 4 червня 2022 року по 5 червня 2023-го.

Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄС.

Згідно з оприлюдненим документом, скасовуються:

всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані, зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;

антидемпінгові мита на товари українського походження;

застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.

За словами речниці Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсії Феррер, це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка значно ослабла внаслідок російської агресії.