Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Адміністрація президента США видасть наказ 212 (f), яким обмежить в’їзд в країну для громадян, які протягом останніх 14 днів були в Індії. Авіакомпаніям вже повідомили про це рішення.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що рішення прийнято й про нього скоро повідомлять офіційно.
Ініціатива щодо обмеження поїздок належить Центру з контролю й профілактики захворювань.
Нові правила почнуть діяти 4 травня о 12:01 за східним часом.
Це правило не стосуватиметься американських громадян та законних постійних резидентів США. Попри громадянство, ті, хто вилітатимуть з Індії в США – мають здати тест на антитіла. Після прибуття до США – потрібно буде здати повторний тест.
Наразі з Індії до США літають по 16 прямих рейсів на добу.
Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.