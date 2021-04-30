Адміністрація президента США Джо Байдена з вівторка, 4 травня, обмежить поїздки з Індії через критичну ситуацію з епідемією коронавірусу в країні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Адміністрація президента США видасть наказ 212 (f), яким обмежить в’їзд в країну для громадян, які протягом останніх 14 днів були в Індії. Авіакомпаніям вже повідомили про це рішення.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що рішення прийнято й про нього скоро повідомлять офіційно.

Ініціатива щодо обмеження поїздок належить Центру з контролю й профілактики захворювань.

Нові правила почнуть діяти 4 травня о 12:01 за східним часом.

Це правило не стосуватиметься американських громадян та законних постійних резидентів США. Попри громадянство, ті, хто вилітатимуть з Індії в США – мають здати тест на антитіла. Після прибуття до США – потрібно буде здати повторний тест.

Наразі з Індії до США літають по 16 прямих рейсів на добу.

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.