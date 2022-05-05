З українського бібліотечного фонду вилучатимуть російські книжки, що пропагують війну, ліквідацію незалежності України чи героїзують осіб, що чинили агресію проти українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Згідно з методичними рекомендаціями, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи, передусім вилучатимуть:

видання, що спрямовані на знищення незалежності України, пропагують насильство, війну, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, а також вчинення терористичних актів і зазіхання на права і свободи людини;

видання, що виправдовують, визнають правомірною чи заперечують збройну агресію РФ проти України, зокрема шляхом зображення збройної агресії РФ як внутрішнього конфлікту;

книги, які героїзують осіб, що здійснювали збройну агресію РФ проти України, представників збройних формувань РФ, незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією, а також представників окупаційної адміністрації РФ, яку становлять її державні органи та інші структури, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, зокрема шляхом їх визначення як “повстанці”, “ополченці”, “ввічливі військові люди”;

книги підсанкційних видавництв чи авторів;

роботи авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

Також бібліотекам рекомендують замінити вилучені книжки якісною українською літературою.