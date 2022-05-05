Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Згідно з методичними рекомендаціями, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи, передусім вилучатимуть:

  • видання, що спрямовані на знищення незалежності України, пропагують насильство, війну, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі,  а також вчинення терористичних актів і зазіхання на права і свободи людини;
  • видання, що виправдовують, визнають правомірною чи заперечують збройну агресію РФ проти України, зокрема шляхом зображення збройної агресії РФ як внутрішнього конфлікту;
  • книги, які героїзують осіб, що здійснювали збройну агресію РФ проти України, представників збройних формувань РФ, незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією, а також представників окупаційної адміністрації РФ, яку становлять її державні органи та інші структури,  та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, зокрема шляхом їх визначення як “повстанці”, “ополченці”, “ввічливі військові люди”;
  • книги підсанкційних видавництв чи авторів;
  • роботи авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

Також бібліотекам рекомендують замінити вилучені книжки якісною українською літературою.