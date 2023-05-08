З’явилися фотографії наслідків ракетного удару по Одеській області: повністю знищено базу відпочинку

У ніч на 8 травня російські військові скерували по Одеській області крилаті ракети Х-22. Внаслідок атаки вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено низку інших баз і приватних дачних будинків.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної та туристичної інфраструктури у населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів.

Одна з ракет влучила на територію складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі. Від вибуху один чоловік загинув та ще двоє осіб зазнали поранення. Раніше начальник Одеської РВА Юрій Крук звітував про трьох постраждалих.

Також через атаку по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків.

Попередньо обстріли було здійснено крилатими ракетами Х-22.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).