Про це повідомляє Hypebeast.
Бюджет фільму склав 250 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим у франшизі “Вартові Галактики”.
Віцепрезидент Disney Еван Джейкобс розповів, що Ганн створив 600 версій “Вартових”, аби задовольнити будь-який тип конфігурації кінотеатру.
Стандартна версія фільму, яка буде показана в більшості кінотеатрів складається зі співвідношення сторін 16:9 протягом перших 45 хвилин, а решту фільму розміщують у форматі 21:9.
Існує також спеціальна версія Imax, версія для більш квадратних кінотеатрів і, звичайно, деякі сюрпризи для версії 3D.
Зауважимо, що “Вартові галактики 3” виходять у кінотеатри 5 травня.
- Marvel Studios випустила тизер-трейлер до свого нового фільму “Марвели”, де розповідається про трьох супергероїнь.
- Netflix анонсував, що планується створення нового мультсеріалу у всесвіті “Дивних див”. Серіал може завершитися після п’ятого сезону, але франшизу хочуть продовжувати.
- Стала відома офіційна дата виходу серіалу Disney+ “Таємне вторгнення” від Marvel, головну роль в якому зіграв Семюель Л. Джексон.