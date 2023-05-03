Режисер фільму "Вартові Галактики 3" Джеймс Ганн створив 600 версій стрічки для різних форматів кінотеатрів по всьому світу.

Про це повідомляє Hypebeast.

Бюджет фільму склав 250 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим у франшизі “Вартові Галактики”.

Віцепрезидент Disney Еван Джейкобс розповів, що Ганн створив 600 версій “Вартових”, аби задовольнити будь-який тип конфігурації кінотеатру.

Стандартна версія фільму, яка буде показана в більшості кінотеатрів складається зі співвідношення сторін 16:9 протягом перших 45 хвилин, а решту фільму розміщують у форматі 21:9.

Існує також спеціальна версія Imax, версія для більш квадратних кінотеатрів і, звичайно, деякі сюрпризи для версії 3D.

Зауважимо, що “Вартові галактики 3” виходять у кінотеатри 5 травня.