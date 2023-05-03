Про це повідомляє Hypebeast.

Бюджет фільму склав 250 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим у франшизі “Вартові Галактики”. 

Віцепрезидент Disney Еван Джейкобс розповів, що Ганн створив 600 версій “Вартових”, аби задовольнити будь-який тип конфігурації кінотеатру.

Стандартна версія фільму, яка буде показана в більшості кінотеатрів складається зі співвідношення сторін 16:9 протягом перших 45 хвилин, а решту фільму розміщують у форматі 21:9.

Існує також спеціальна версія Imax, версія для більш квадратних кінотеатрів і, звичайно, деякі сюрпризи для версії 3D.

Зауважимо, що “Вартові галактики 3” виходять у кінотеатри 5 травня.