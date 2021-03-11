У мережі з'явилося відео рятувальній операції на місці аварії суховантажу Volgo Balt 179 в Чорному морі неподалік берегів Румунії.

Ролик опублікував румунський телеканал Dobrogea TV.

Рятувальна операція проводилася в шторм, при сильному вітрі до 50 км/год і хвилях заввишки до 4 метрів.

На записі надзвичайники рятують одного з членів екіпажу, який знаходиться в морі.