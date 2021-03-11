Ролик опублікував румунський телеканал Dobrogea TV.
Рятувальна операція проводилася в шторм, при сильному вітрі до 50 км/год і хвилях заввишки до 4 метрів.
На записі надзвичайники рятують одного з членів екіпажу, який знаходиться в морі.
- Як раніше повідомлялося, корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту в Ростові-на-Дону і прямував в румунський порт Констанца.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що із судна “Volgo Balt 179”, яке затонуло біля узбережжя Румунії, були врятовані 10 громадян України, двоє загинули. Ще одного українця наразі шукають.